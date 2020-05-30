Жена Морозюка рассказала о расставании с футболистом

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Жена Морозюка рассказала о расставании с футболистом

Ирина Морозюк, супруга футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка, заявила о расставании с игроком.

"Мы разошлись полгода назад. В октябре мы решили взять паузу. Уходили ли чувства, когда он перебрался в Турцию? Отчасти да. У нас обоих. Он запустил процесс, а я его завершила. Все проходило спокойно, без скандалов и обид. Все было очень сентиментально, ведь мы на самом деле очень любим и уважаем друг друга. Мы очень сильно любили друг друга и никогда не могли подумать, что такое случится. Но так будет лучше. Хоть и люблю его до сих пор.

Я не знаю, что будет дальше. Возможно, через год мы снова сойдемся. Или через полгода, или через неделю. Или никогда. Все может произойти.

Есть ли у него кто-то? Думаю, что нет. Он не найдет лучше меня. Изменял ли он мне? Думаю, да, изменял. Хотелось ли мне ему изменить? Хотелось, но я не изменяла", - заявила Ирина.

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