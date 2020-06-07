АПЛ представила результаты шестого тестирования на коронавирус

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АПЛ представила результаты шестого тестирования на коронавирус

АПЛ провела очередное тестирование игроков и прочего персонала клубов на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, тесты были взяты у 1195 человек и все они оказались отрицательными.

Всего было проведено шесть этапов тестирования. За это время было проверено 6274 человека и выявлено 13 заболевших.

Напомним, что розыгрыш АПЛ должен возобновиться 17 июня.

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