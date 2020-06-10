Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном возвращении Вагнера Лава

Экс-игрок ЦСКА Дуду Сеаренсе высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в московский клуб.

"Я понятия не имею, вернется ли Вагнер в ЦСКА, однако, если это произойдет, это будет замечательно. Вагнер - великий футболист, который вернется в свой дом. Он способен помочь клубу завоевать новые трофеи", - заявил Дуду.

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также вторую половину сезона 2012/13.

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