АПЛ представила результаты очередного тестирования на коронавирус
В АПЛ прошло седьмое тестирование на коронавирус.
Как сообщает сайт лиги, 1213 тестов были взяты у игроков и сотрудников клубов. Среди них был обнаружен один зараженный.
Всего было проведено 7487 тестов и заболевание было выявлено у 13 человек.
Напомним, что розыгрыш АПЛ должен возобновиться 17 июня.
Читайте также: "Манчестер Сити" - лидер АПЛ по трансферным расходам за последние 5 лет. | http://soccernews.ru
главное
-
"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии
-
Определились претенденты на звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае
-
"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича
-
Don Balon: Роналду может вернуться в "Реал"
-
Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова
Лента новостей
-
Конте просит "Интер" подписать Вертонгена
-
Гиггз рассказал о конфликте с Роналду из-за кока-колы
-
В CAS заявили, когда будет вынесено решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков
-
"Ювентус" все еще интересуется Доннаруммой
-
"Боруссия" не собирается снижать стоимость Санчо
-
"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии
-
Помощник Сёмина прокомментировал свой уход из "Локомотива"
-
ПСЖ намерен перехватить главную трансферную цель "Реала"
-
Футболисты "Локомотива" вылечились от коронавируса
-
2
"Наполи" лидирует в борьбе за Бога
-
АПЛ представила результаты очередного тестирования на коронавирус
-
Определились претенденты на звание лучшего футболиста Бундеслиги в мае
-
Два клуба РПЛ поборются за Деспотовича
-
"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича
-
Лигу Европы могут доиграть в одном из немецких городов
-
Don Balon: Роналду может вернуться в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в хавбеке "Баварии"
-
Экс-игрок ЦСКА высказался о возможном возвращении Вагнера Лава
-
Жена Мамаева: "С Пашей мы даже дерёмся, но для нас это нормально"
-
Экс-голкипер ЦСКА перебрался в минское "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18