АПЛ представила результаты очередного тестирования на коронавирус

В АПЛ прошло седьмое тестирование на коронавирус.

Как сообщает сайт лиги, 1213 тестов были взяты у игроков и сотрудников клубов. Среди них был обнаружен один зараженный.

Всего было проведено 7487 тестов и заболевание было выявлено у 13 человек.

Напомним, что розыгрыш АПЛ должен возобновиться 17 июня.

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