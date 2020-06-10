ПСЖ намерен перехватить главную трансферную цель "Реала"

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ПСЖ намерен перехватить главную трансферную цель "Реала"

ПСЖ намерен заполучить хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.

По сведениям RMC Sport, парижане рассчитывают перехватить 17-летнего игрока у "Реала", который ранее считался главным претендентом на него.

Отмечается, что ПСЖ хочет воспользоваться тем, что во Франции уже открылось трансферное окно для внутренних сделок.

Напомним, что "Ренн" оценил Камавинга в 80 миллионов евро. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 36 матчах.

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