Помощник Сёмина прокомментировал свой уход из "Локомотива"

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Помощник Сёмина прокомментировал свой уход из "Локомотива"

Юрий Батуренко, экс-помощник Юрия Сёмина, высказался об уходе из "Локомотива".

"Я не хотел бы продолжать работать в клубе. Я пришел в клуб с Юрием Павловичем, с ним и ушел.

Лоськов, Пашинин, Оганесян, Хапов и Алексеев будут работать с Николичем? Это нормально. Они уже давно в клубе. Это нормально, что они остались", - заявил Батуренко.

Батуренко находился в тренерском штабе "Локомотива" с 2016 года.

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