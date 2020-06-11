Месси и Роналду попали в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca

Испанское издание Marca представило топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века.

Отметим, что в топ-10 рейтинга попало два футболиста, а именно нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

1. Майкл Фелпс (плавание)

2. Усэйн Болт (бег)

3. Роджер Федерер (теннис)

4. Рафаэль Надаль (теннис)

5. Кобе Брайант (баскетбол)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Лионель Месси (футбол)

8. Льюис Хэмилтон (автогонки)

9. Валентино Росси (мотогонки)

10. Криштиану Роналду (футбол)

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

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