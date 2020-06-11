Месси и Роналду попали в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca
Испанское издание Marca представило топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века.
Отметим, что в топ-10 рейтинга попало два футболиста, а именно нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
1. Майкл Фелпс (плавание)
2. Усэйн Болт (бег)
3. Роджер Федерер (теннис)
4. Рафаэль Надаль (теннис)
5. Кобе Брайант (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Лионель Месси (футбол)
8. Льюис Хэмилтон (автогонки)
9. Валентино Росси (мотогонки)
10. Криштиану Роналду (футбол)
Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14