Месси и Роналду попали в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca

Теги барселонаювентуслионель мессикриштиану роналду

Месси и Роналду попали в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca

Испанское издание Marca представило топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века.

Отметим, что в топ-10 рейтинга попало два футболиста, а именно нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

1. Майкл Фелпс (плавание)

2. Усэйн Болт (бег)

3. Роджер Федерер (теннис)

4. Рафаэль Надаль (теннис)

5. Кобе Брайант (баскетбол)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Лионель Месси (футбол)

8. Льюис Хэмилтон (автогонки)

9. Валентино Росси (мотогонки)

10. Криштиану Роналду (футбол)  

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

Читайте также: Месси по игровым качествам в два раза превосходит Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" разгромил "Блэкберн" в товарищеском матче. Мерсисайдцы забили 6 голов

"Ливерпуль" разгромил "Блэкберн" в товарищеском матче. Мерсисайдцы забили 6 голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов