Врач ЦСКА назвал сроки восстановления Ахметова

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов поделился информацией о восстановлении хавбека Ильзата Ахметова.

"Он уже вернулся в Москву. Через три месяца нужно будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать тренироваться по индивидуальной программе и разработали тактику дальнейшего восстановления", - заявил врач.

Отметим, что футболисту была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава.

В этом сезоне на счету Ахметова 4 гола и 3 результативные передачи в 30 играх.

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