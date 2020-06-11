Врач ЦСКА назвал сроки восстановления Ахметова

Теги цска москваильзат ахметовтравмы

Врач ЦСКА назвал сроки восстановления Ахметова

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов поделился информацией о восстановлении хавбека Ильзата Ахметова.

"Он уже вернулся в Москву. Через три месяца нужно будет провести совместный контрольный осмотр с хирургом, который проводил операцию, чтобы мы могли начать тренироваться по индивидуальной программе и разработали тактику дальнейшего восстановления", - заявил врач.

Отметим, что футболисту была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава.

В этом сезоне на счету Ахметова 4 гола и 3 результативные передачи в 30 играх.

Читайте также: ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Трансфер Вернера в "Челси" откладывается из-за коронавируса

Трансфер Вернера в "Челси" откладывается из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов