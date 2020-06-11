Трансфер Вернера в "Челси" откладывается из-за коронавируса

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Трансфер Вернера в "Челси" откладывается из-за коронавируса

"Челси" не может завершить трансфер нападающего "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

Как сообщает журналист Рафаэль Хонигштейн, игрок не может отправиться в Великобританию для прохождения медобследования из-за пандемии коронавируса.

Вероятно, сделка будет закрыта после завершения сезона в Бундеслиге.

Напомним, что трансфер Вернера обойдется "Челси" в 59 миллионов евро. Сам футболист подпишет пятилетнее соглашение.

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