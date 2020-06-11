Арбитрам РПЛ платили деньги за матчи во время паузы в сезоне

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о выплатах судьям во время паузы в сезоне.

"Судьи не получали гонораров за обслуживание игр - притом, что базовая зарплата арбитра РПЛ составляет 30 тысяч рублей в месяц. Это очень мало. Ситуация была трудной, поэтому я попросил РФС выплатить всем арбитрам - и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ - аванс.

За март, апрель и май судьи получили не только 30 тысяч рублей, но и деньги за игры. В РПЛ это 100 050 рублей за работу в одном матче, в ФНЛ - 30 450 рублей, в ПФЛ - 10 440 рублей, мы заплатили гонорар за две игры. Аванс будет удерживаться частями, арбитры не будут работать без гонорара, просто сумма за последующие месяцы будет немного меньше", - заявил Кашшаи.

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