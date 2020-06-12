Хавбек "Барселоны" Аленья отклонил предложение от топ-клуба АПЛ

Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья не намерен покидать клуб в ближайшее время.

По сведениям Diario Sport, 22-летний футболист отклонил крупное предложение топ-клуба АПЛ. Футболист заявил, что мечтает достичь успеха в "Барселоне".

Отмечается, что за Аленью предлагали более 25 миллионов евро. Также футболисту обещали значительное увеличение зарплаты.

Минувшей зимой Аленья отправился в аренду в "Бетис", за который провел 11 игр и отдал две голевые передачи.

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