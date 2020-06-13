"Манчестер Юнайтед" провел две товарищеские игры с "Вест Бромвичем" - в одной побелил, в другой проиграл

В пятницу, 12 июня, "Манчестер Юнайтед" дважды сыграл против "Вест Бромвича".

В первом матче "красные дьяволы" проиграли со счетом 1:2. Голом с пенальти отличился Бруну Фернандеш, второй 11-метровый он не реализовал.

Во втором матче победу праздновал "МЮ". Дважды отличился Андреас Перейра, еще один гол на счету Таит Чонга.

После 29 туров "МЮ" занимает в АПЛ пятое место.

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