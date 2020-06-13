"Шахтер" теряет Исмаили на полгода

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"Шахтер" теряет Исмаили на полгода

Защитник "Шахтера" Исмаили выбыл на длительный срок из-за травмы.

"У Исмаили повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. В ближайшее время он перенесет операцию. Сроки восстановления составят около шести месяцев", - говорится в заявлении клуба.

Исмаили выступает за "горняков" с 2013 года. В этом сезоне на его счету два забитых мяча в 32 играх.

После 26 туров "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на 13 очков.

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