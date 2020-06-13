"Шахтер" теряет Исмаили на полгода
Защитник "Шахтера" Исмаили выбыл на длительный срок из-за травмы.
"У Исмаили повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. В ближайшее время он перенесет операцию. Сроки восстановления составят около шести месяцев", - говорится в заявлении клуба.
Исмаили выступает за "горняков" с 2013 года. В этом сезоне на его счету два забитых мяча в 32 играх.
После 26 туров "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на 13 очков.
Читайте также: "Шахтер" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
главное
-
ПСЖ сообщил о грядущем уходе Кавани, Тиаго Силвы и еще трех игроков
-
Холанд принес "Боруссии" победу над "Фортуной" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ростова"
-
"Локомотив" определился с размером предложения по защитнику СПАЛа Реке
-
Новый тренер "Локомотива" Николич познакомился с командой
Лента новостей
-
"Леганес" уступил "Вальядолиду" в матче Примеры
-
"Зенит" благодаря голу Дзюбы одержал победу в товарищеском матче против "Уфы"
-
Холанд повторил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену во втором тайме
-
Уткин: "Интересно наблюдать, как фанаты "Локомотива" ломают свой клуб"
-
"Боруссия" анонсировала продление контракта с Бюрки
-
"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию"
-
Аллегри может стать консультантом клуба Серии В
-
ПСЖ сообщил о грядущем уходе Кавани, Тиаго Силвы и еще трех игроков
-
"Шахтер" теряет Исмаили на полгода
-
Тренер "Боруссии" Фавр травмировался при праздновании гола
-
Определился фаворит в борьбе за Санчо
-
"Сельта" Смолова проиграла "Вильярреалу" в матче Примеры
-
В "Арсенале" отреагировали на получение Семшовым тренерской лицензии категории Pro
-
"Динамо" обыграло "Зарю" и укрепилось на втором месте УПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" провел две товарищеские игры с "Вест Бромвичем" - в одной побелил, в другой проиграл
-
Зидан сообщил о готовности Азара и Асенсио сыграть против "Эйбара"
-
Быстров поделился мнением о матче Кубка Италии "Ювентус" - "Милан"
-
Холанд принес "Боруссии" победу над "Фортуной" и другие результаты 31-го тура Бундеслиги
-
ЦСКА проиграл "Арсеналу" в товарищеском матче
-
"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13