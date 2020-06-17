"Ростову" грозит техническое поражение в матче против "Сочи"
Журналист Сергей Егоров сообщил, что "Ростову" могут присудить техническое поражение в игре с "Сочи".
"Пока все идет к тому, что "Ростову" присудят техническое поражение как минимум в одном матче - с "Сочи".
Интересно то, что полгода назад у "Сочи" было примерно столько же заразившихся, как у "Ростова" и "Оренбург" заставили согласиться с переносом. Договорились. Сейчас "Сочи", как понимаю, переносить не хочет. И РПЛ соглашается", - заявил Егоров.
Напомним, что розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня.
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