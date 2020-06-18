Фати не поступало предложений от "Манчестер Юнайтед"

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Фати не поступало предложений от "Манчестер Юнайтед"

Вингеру "Барселоны" Ансу Фати не поступало предложений от "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Mundo Deportivo, если бы предложения и были, то игрок не намерен менять клуб.

Ранее появилась информация, что "МЮ" готов был заплатить за Фати 150 миллионов евро. Однако каталонцы не подтвердили информацию.

В этом сезоне на счету Фати шесть забитых мячей и один ассист в 25 матчах.

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