Уткин раскритиковал "Сочи" за их позицию в вопросе переноса матча с "Ростовом"

Журналист Василий Уткин прокомментировал отказ "Сочи" переносить их игру с "Ростовом".

"Что тут скажешь? Замечательные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы футболистов уже переносили матч. Гнусно это все и достойно только презрительного смеха", - написал Уткин в твиттере.

Напомним, что шесть игроков "Ростова" сдали положительный тест на коронавирус. Игра между командами запланирована на 19 июня.

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