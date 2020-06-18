"Реал" теряет Иско

Хавбек "Реала" Иско выбыл из строя из-за повреждения.

Как сообщает сайт клуба, у игрока выявили повреждение задней поверхности правого бедра.

По сведениям Sport.es, сроки восстановления футболиста составят около трех недель.

В этом сезоне на счету Иско три забитых мяча в 23 играх.

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