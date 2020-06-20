Соболев забил дебютный гол за "Спартак"

Теги спартак москваалександр соболев

Соболев забил дебютный гол за "Спартак"

Форвард "Спартака" Александр Соболев открыл счет в матче с тульским "Арсеналом".

Отметим, что дебютный гол Соболева в составе московского клуба. Ранее он отметился тремя ассистами в четырех играх.

Соболев перешел в "Спартак" в январе на правах аренды, а в мае клуб активировал опцию выкупа.

23-летний игрок заключил с клубом соглашение до 2024 года.

Читайте также: "Спартак" планирует избавиться от Баду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

"Арсенал" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов