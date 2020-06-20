Соболев забил дебютный гол за "Спартак"

Форвард "Спартака" Александр Соболев открыл счет в матче с тульским "Арсеналом".

Отметим, что дебютный гол Соболева в составе московского клуба. Ранее он отметился тремя ассистами в четырех играх.

Соболев перешел в "Спартак" в январе на правах аренды, а в мае клуб активировал опцию выкупа.

23-летний игрок заключил с клубом соглашение до 2024 года.

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