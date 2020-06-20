"Р-Спорт": У футболиста "Уфы" обнаружили коронавирус

Один из игроков "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает "Р-Спорт".

Отметим, что завтра, 21 июня, клуб должен сыграть с "Тамбовом" в 23-м туре РПЛ. Начало игры запланировано на 15:00 (мск).

Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у шести футболистов "Ростова" и на игру против "Сочи" были выпущены футболисты академии.

После 22 туров "Уфа" занимает в РПЛ десятое место.

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