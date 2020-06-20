"Вулверхэмптон" добыл выездную победу над "Вест Хэмом"
В рамках 30-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" обыграл "Вест Хэм".
На данный момент "волки" занимают шестое место, а "молотобойцы" - 17-е.
"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 0:2
Голы: Хименес, 73 - 0:1, Нету, 84 - 0:2
"Вест Хэм": Фабианьски, Нгакиа (Фредерикс, 81), Диоп, Крессуэлл, Форнальс (Ярмоленко, 81), Антонио, Фелипе Андерсон (Лансини, 67), Нобл, Боуэн, Соучек, Райс.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 90), Боли, Коуди, Доэрти, Рубен Невеш, Саисс, Дендонкер (Траоре, 64), Моутинью, Хименес (Гиббс-Уайт, 90), Диогу Жота (Нету, 64).
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|2
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18