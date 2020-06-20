"Вулверхэмптон" добыл выездную победу над "Вест Хэмом"

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"Вулверхэмптон" добыл выездную победу над "Вест Хэмом"

В рамках 30-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" обыграл "Вест Хэм".

На данный момент "волки" занимают шестое место, а "молотобойцы" - 17-е.

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 0:2

Голы: Хименес, 73 - 0:1, Нету, 84 - 0:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Нгакиа (Фредерикс, 81), Диоп, Крессуэлл, Форнальс (Ярмоленко, 81), Антонио, Фелипе Андерсон (Лансини, 67), Нобл, Боуэн, Соучек, Райс.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро (Рубен Винагре, 90), Боли, Коуди, Доэрти, Рубен Невеш, Саисс, Дендонкер (Траоре, 64), Моутинью, Хименес (Гиббс-Уайт, 90), Диогу Жота (Нету, 64).

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