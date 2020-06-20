"Спартак" утратил шансы на чемпионство

Теги спартак москва

"Спартак" утратил шансы на чемпионство

У московского "Спартака" не осталось шансов на чемпионство.

Сегодня, 20 июня, "Зенит" одержал победу над ЦСКА (4:0). Теперь отставание "Спартака" от лидирующего "Зенита" составляет 22 очка, а до конца чемпионата осталось 7 туров.

После 23 туров "Спартак" занимает шестое место, от еврокубковой зоны их отделяет 5 очков.

Читайте также: "Спартак" удержал победу над тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром"

"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов