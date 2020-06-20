"Спартак" утратил шансы на чемпионство

У московского "Спартака" не осталось шансов на чемпионство.

Сегодня, 20 июня, "Зенит" одержал победу над ЦСКА (4:0). Теперь отставание "Спартака" от лидирующего "Зенита" составляет 22 очка, а до конца чемпионата осталось 7 туров.

После 23 туров "Спартак" занимает шестое место, от еврокубковой зоны их отделяет 5 очков.

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