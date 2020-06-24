Девушка Роналду поделилась новым фото в инстаграме

Теги ювентускриштиану роналдуджорджина родригес

Девушка Роналду поделилась новым фото в инстаграме

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась новым фото в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas.

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

"Наше предназначение - это не место, а новый взгляд на вещи", - подписала фото Родригес.

Отметим, что Роналду отреагировал на новый пост невесты смайликом поцелуя.

Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2017 года. У них есть общая дочь.

Читайте также: Девушка Роналду преподала урок танцев сыну португальца. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ

Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов