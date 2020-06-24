Девушка Роналду поделилась новым фото в инстаграме
Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась новым фото в инстаграме.
"Наше предназначение - это не место, а новый взгляд на вещи", - подписала фото Родригес.
Отметим, что Роналду отреагировал на новый пост невесты смайликом поцелуя.
Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2017 года. У них есть общая дочь.
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