"Роналду как футболист лучше": Пирс Морган ответил Линекеру после его поздравлений в адрес Месси

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"Роналду как футболист лучше": Пирс Морган ответил Линекеру после его поздравлений в адрес Месси

Английский журналист, фанат "Арсенала" Пирс Морган высказался в адрес Гари Линекера.

Ранее Линекер поздравил Лионеля Месси с днем рождения и заявил, что "никто в футболе не пасует как Месси и не видит игру как Месси".

"Никто не фанатеет от Месси так, как ты, это точно. И Роналду как футболист лучше. Добился успеха в нескольких чемпионатах и на международном уровне. Он сильнее, быстрее, лучше играет головой и лучше подготовлен физически", - написал Морган в своем твиттере.

Напомним, что сегодня, 24 июня, Месси исполнилось 33 года.

Читайте также: "Начинается закат его невероятной карьеры". Линекер поздравил Месси с 33-летием. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ещё одно унижение)Линекеру нравится проигрывать)

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