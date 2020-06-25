"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги

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"Реал" обыграл "Мальорку" и вернул себе первое место Ла Лиги

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Реал" разобрался с "Мальоркой".

"Сливочные" догнали по очкам "Барселону" и вновь возглавили турнирную таблицу чемпионата.

"Реал" - "Мальорка" 2:0

Голы: Винисиус Жуниор, 19 - 1:0, Рамос, 56 - 2:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 83), Модрич (Асенсио, 71), Бэйл (Иско, 71), Вальверде, Азар (Кроос, 62), Бензема (Мариано Диас, 83).

"Мальорка": Рейна, Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар, Баба (Ромеро, 83), Кубо, Фебас (Севилья, 61), Дани Родригес, Посо, Лаго Джуниор (Салибур, 70), Будимир (Эрнандес, 61).

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