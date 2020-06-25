Черышев начнет матч "Валенсии" против "Эйбара" на скамейке запасных

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Черышев начнет матч "Валенсии" против "Эйбара" на скамейке запасных

"Валенсия" назвала стартовый состав на матч с "Эйбаром".

Отметим, что россиянин Денис Черышев начнет игру на скамейке запасных.

"Валенсия": Силлессен, Паулиста, Гайя, Мангаля, Васс, Солер, Гедеш, Парехо, Кондогбиа, Ферран Торрес, Родриго.

Начало поединка запланировано на 20:30 (мск).

В этом сезоне Примеры Черышев провел 18 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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