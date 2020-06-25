Черышев начнет матч "Валенсии" против "Эйбара" на скамейке запасных
"Валенсия" назвала стартовый состав на матч с "Эйбаром".
Отметим, что россиянин Денис Черышев начнет игру на скамейке запасных.
"Валенсия": Силлессен, Паулиста, Гайя, Мангаля, Васс, Солер, Гедеш, Парехо, Кондогбиа, Ферран Торрес, Родриго.
Начало поединка запланировано на 20:30 (мск).
В этом сезоне Примеры Черышев провел 18 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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|Севилья
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|20
|27
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
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|20
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|20
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|Эспаньол
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