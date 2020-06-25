"Ливерпуль" сообщил о грядущем уходе Клайна

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"Ливерпуль" сообщил о грядущем уходе Клайна

Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн в конце июня покинет клуб.

Как сообщает сайт клуба, у 29-летнего англичанина истекает контракт и стороны решили не продлевать сотрудничество.

"Ливерпуль" приобрел Клайна в 2015 году за 17,7 миллиона евро.

Прошлый сезон Клайн провел в аренде в "Борнмуте". В этом сезоне игрок не появлялся на поле, так как летом 2019 года повредил переднюю крестообразную связку колена.

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