"Валенсия" Черышева проиграла "Эйбару" в матче Примеры
В рамках 31-го тура испанской Примеры "Валенсия" уступила "Эйбару".
Отметим, что Денис Черышев появился на поле на 62-й минуте.
"Валенсия" по-прежнему занимает восьмое место, а "Эйбар" - 17-е.
"Эйбар" - "Валенсия" 1:0
Гол: Кондогбиа (аг), 16 - 1:0
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Корреа, Эскаланте, Орельяна, Леон (Кристофоро, 79), Экспосито, Шарлес (Энрик, 78), Кике Гарсия (Альварес, 90).
"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Мангаля, Васс (Флоренци, 62), Солер (Гамейро, 46), Гедеш (Черышев, 62), Парехо, Кондогбиа, Ферран Торрес (Макси Гомес, 84), Родриго.
Удаление: Мангаля (89).
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|Валенсия
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|20
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|20
|18
|18
|Сельта Виго
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|Эспаньол
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|14