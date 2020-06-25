"Валенсия" Черышева проиграла "Эйбару" в матче Примеры

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"Валенсия" Черышева проиграла "Эйбару" в матче Примеры

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Валенсия" уступила "Эйбару".

Отметим, что Денис Черышев появился на поле на 62-й минуте.

"Валенсия" по-прежнему занимает восьмое место, а "Эйбар" - 17-е.

"Эйбар" - "Валенсия" 1:0

Гол: Кондогбиа (аг), 16 - 1:0

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Корреа, Эскаланте, Орельяна, Леон (Кристофоро, 79), Экспосито, Шарлес (Энрик, 78), Кике Гарсия (Альварес, 90).

"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Мангаля, Васс (Флоренци, 62), Солер (Гамейро, 46), Гедеш (Черышев, 62), Парехо, Кондогбиа, Ферран Торрес (Макси Гомес, 84), Родриго.

Удаление: Мангаля (89).

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