"Манчестер Сити" поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

Теги манчестер ситиливерпуль

"Манчестер Сити" поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

"Манчестер Сити" поздравил "Ливерпуль" с победой в чемпионате.

"Поздравляем "Ливерпуль" с победой в АПЛ", - написали в твиттере "горожан".

"Ливерпуль" выиграл чемпионат за 7 туров до конца. Отставание "Сити" от мерсисайдцев составляет 23 очка.

Отметим, что 19-й чемпионский трофей "Ливерпуля".

Читайте также: "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 июня

Главные новости дня: 25 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов