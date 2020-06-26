"Манчестер Сити" поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

"Манчестер Сити" поздравил "Ливерпуль" с победой в чемпионате.

"Поздравляем "Ливерпуль" с победой в АПЛ", - написали в твиттере "горожан".

"Ливерпуль" выиграл чемпионат за 7 туров до конца. Отставание "Сити" от мерсисайдцев составляет 23 очка.

Отметим, что 19-й чемпионский трофей "Ливерпуля".

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