Акинфеев сравнил нынешнюю сборную России с командой образца 2008 года

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Акинфеев сравнил нынешнюю сборную России с командой образца 2008 года

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в 2008 году сборная России была сильнее, чем сейчас.

"В 2008 году сборная была сильнее. Помню, как мы выступали в отборочной группе: к нам любая сборная приезжала, мы у всех побеждали - у Уэльса, Финляндии.

Против Германии играли на равных. Да, испанцы тогда щeлкнули по носу. Однако сильных шведов и греков мы обыграли", - заявил Акинфеев.

Напомним, что на Евро-2008 Россия стала бронзовым призером. Акинфеев завершил международную карьеру в 2018 году.

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