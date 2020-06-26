Акинфеев сравнил нынешнюю сборную России с командой образца 2008 года
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в 2008 году сборная России была сильнее, чем сейчас.
"В 2008 году сборная была сильнее. Помню, как мы выступали в отборочной группе: к нам любая сборная приезжала, мы у всех побеждали - у Уэльса, Финляндии.
Против Германии играли на равных. Да, испанцы тогда щeлкнули по носу. Однако сильных шведов и греков мы обыграли", - заявил Акинфеев.
Напомним, что на Евро-2008 Россия стала бронзовым призером. Акинфеев завершил международную карьеру в 2018 году.
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