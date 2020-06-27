Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на игру против "Барселоны"

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Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на игру против "Барселоны"

"Сельта" и "Барселона" определились со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.

Отметим, что россиянин Федор Смолов начнет матч с первых минут.

"Сельта": Рубен, Кевин, Айду, Саенс, Араухо, Джакобо, Окай, Мендес, Д. Суарес, Аспас, Смолов.

Запасные: Росич, Вильяр, Папе Шейх, Мурильо, Бермехо, Брадарич, Фернандес, Мина, Рафинья, Эрнандес, Фонтан, Нолито.

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Семеду, Пике, Альба, Пуч, Видаль, Фати, Ракитич, Суарес, Месси.

Запасные: Иньяки, Нето, Лангле, Мончу, Куэнка, Брейтвуэйт, Жуниор, Морер, Араухо, Артур, Колладо, Гризманн.

Начало поединка запланировано на 18:00 (мск).

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