Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на игру против "Барселоны"
"Сельта" и "Барселона" определились со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.
Отметим, что россиянин Федор Смолов начнет матч с первых минут.
"Сельта": Рубен, Кевин, Айду, Саенс, Араухо, Джакобо, Окай, Мендес, Д. Суарес, Аспас, Смолов.
Запасные: Росич, Вильяр, Папе Шейх, Мурильо, Бермехо, Брадарич, Фернандес, Мина, Рафинья, Эрнандес, Фонтан, Нолито.
"Барселона": тер Штеген, Умтити, Семеду, Пике, Альба, Пуч, Видаль, Фати, Ракитич, Суарес, Месси.
Запасные: Иньяки, Нето, Лангле, Мончу, Куэнка, Брейтвуэйт, Жуниор, Морер, Араухо, Артур, Колладо, Гризманн.
Начало поединка запланировано на 18:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14