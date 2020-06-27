"Кальяри" в результативном матче обыграл "Торино"

Теги кальяриторино

"Кальяри" в результативном матче обыграл "Торино"

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Кальяри" оказался сильнее "Торино".

Несмотря на победу "Кальяри" так и остался на десятом месте, "Торино" идет 14-м.

"Кальяри" - "Торино" 4:2

Голы: Нандес, 12 - 1:0, Симеоне, 17 - 2:0, Наингголан, 46 - 3:0, Бремер, 60 - 3:1, Белотти, 65 - 3:2, Жоао Педро (пен), 69 - 4:2

"Кальяри": Краньо, Маттьелло (Ионицэ, 59), Карбони (Каччаторе, 87), Валюкевич, Ликояннис (Пеллегрини, 66), Наингголан (Чигарини, 59), Жоао Педро (Рагатцу, 87), Рог, Нандес, Чеппителли, Симеоне.

"Торино": Сиригу, де Сильвестри (Ансальди, 59), Бремер, Нкулу, Айна (Лукич, 74), Эдера (Верди, 59), Мейте, Беренгер (Миллико, 80), Ринкон (Синго, 74), Иццо, Белотти.

Читайте также: "Брешия" и "Дженоа" не выявили победителя в матче Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов