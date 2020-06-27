"Кальяри" в результативном матче обыграл "Торино"

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Кальяри" оказался сильнее "Торино".

Несмотря на победу "Кальяри" так и остался на десятом месте, "Торино" идет 14-м.

"Кальяри" - "Торино" 4:2

Голы: Нандес, 12 - 1:0, Симеоне, 17 - 2:0, Наингголан, 46 - 3:0, Бремер, 60 - 3:1, Белотти, 65 - 3:2, Жоао Педро (пен), 69 - 4:2

"Кальяри": Краньо, Маттьелло (Ионицэ, 59), Карбони (Каччаторе, 87), Валюкевич, Ликояннис (Пеллегрини, 66), Наингголан (Чигарини, 59), Жоао Педро (Рагатцу, 87), Рог, Нандес, Чеппителли, Симеоне.

"Торино": Сиригу, де Сильвестри (Ансальди, 59), Бремер, Нкулу, Айна (Лукич, 74), Эдера (Верди, 59), Мейте, Беренгер (Миллико, 80), Ринкон (Синго, 74), Иццо, Белотти.

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