"Кальяри" в результативном матче обыграл "Торино"
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Кальяри" оказался сильнее "Торино".
Несмотря на победу "Кальяри" так и остался на десятом месте, "Торино" идет 14-м.
"Кальяри" - "Торино" 4:2
Голы: Нандес, 12 - 1:0, Симеоне, 17 - 2:0, Наингголан, 46 - 3:0, Бремер, 60 - 3:1, Белотти, 65 - 3:2, Жоао Педро (пен), 69 - 4:2
"Кальяри": Краньо, Маттьелло (Ионицэ, 59), Карбони (Каччаторе, 87), Валюкевич, Ликояннис (Пеллегрини, 66), Наингголан (Чигарини, 59), Жоао Педро (Рагатцу, 87), Рог, Нандес, Чеппителли, Симеоне.
"Торино": Сиригу, де Сильвестри (Ансальди, 59), Бремер, Нкулу, Айна (Лукич, 74), Эдера (Верди, 59), Мейте, Беренгер (Миллико, 80), Ринкон (Синго, 74), Иццо, Белотти.
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|Команда
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|Лацио
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|20
|Брешия
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