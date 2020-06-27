Смолов стал восьмым россиянином, который забил "Реалу" и "Барселоне"

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Смолов стал восьмым россиянином, который забил "Реалу" и "Барселоне"

Форвард "Сельты" Федор Смолов отметился голом в игре против "Барселоны" (2:2).

Напомним, что ранее россиянин также забивал гол в ворота "Реала".

Таким образом, Смолов стал восьмым россиянином, которому удалось забить каталонскому и мадридскому клубу.

Ранее подобное удавалось Александру Мостовому, Дмитрию Радченко, Валерию Карпину, Олегу Саленко, Дмитрию Попову, Дмитрию Черышеву и Игорю Корнееву.

Читайте также: "Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной". Смолов забил гол. | http://soccernews.ru
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