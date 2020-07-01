ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018

Сегодня, 1 июля, прошло ровно два года после победы сборной России над Испанией в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.

"Два года назад Москва вспыхнула. Где вы были, когда Игорь Акинфеев заставил могучую Испанию рухнуть?" - говорится в сообщении ФИФА.

Two years ago today, Moscow erupted



Where were you when this Igor Akinfeev penalty save sent mighty Spain tumbling out? #WorldCup | @TeamRussia | #OnThisDaypic.twitter.com/2g0fLiZkMV — FIFA.com (@FIFAcom) July 1, 2020

Напомним, что Россия одержала победу в серии пенальти.

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