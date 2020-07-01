Фанаты тульского "Арсенала": "Сливаете тренера - играйте за город!"

Фанаты тульского "Арсенала" обратились к футболистам команды после поражения от "Ахмата" (1:3).

Болельщики скандировали: "Сливаете тренера - играйте за город!" После разговора с игроками фанаты поаплодировали и начали кричать: "Вместе и навсегда!"

"Арсенал" под руководством Игоря Черевченко проигрывает в пяти матчах кряду. После 25 туров клуб занимает в РПЛ десятое место.

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