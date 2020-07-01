Сёмин отреагировал на слухи о переговорах с тульским "Арсеналом"

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Сёмин отреагировал на слухи о переговорах с тульским "Арсеналом"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".

"Был ли у меня разговор с Аджоевым? Даже комментировать не буду. У "Арсенала" есть прекрасный тренер с контрактом", - заявил Сёмин.

На данный момент "Арсенал" возглавляет Игорь Черевченко. Ранее клуб проиграл пять матчей подряд.

Напомним, что в конце мая у Сёмина истекло соглашение с "Локомотивом". Он возглавлял клуб с 2016 года.

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Президент тульского "Арсенала" контактировал с Сёминым

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