Алексис Санчес прервал свою безголевую серию, длившуюся с сентября 2019 года

Форвард "Интера" Алексис Санчес забил пенальти в игре с "Брешией".

31-летний чилиец прервал свою безголевую серию. Последний раз он забивал в сентябре 2019 года.

Всего в этом сезоне Санчес провел за "Интер" 24 игры, забил два гола и отдал пять ассистов.

Напомним, что Санчес выступает за "нерадзурри" на правах аренды, а права на игрока принадлежат "Манчестер Юнайтед".

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