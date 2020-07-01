Алексис Санчес прервал свою безголевую серию, длившуюся с сентября 2019 года

Теги алексис санчесинтер миланстатистика

Алексис Санчес прервал свою безголевую серию, длившуюся с сентября 2019 года

Форвард "Интера" Алексис Санчес забил пенальти в игре с "Брешией".

31-летний чилиец прервал свою безголевую серию. Последний раз он забивал в сентябре 2019 года.

Всего в этом сезоне Санчес провел за "Интер" 24 игры, забил два гола и отдал пять ассистов.

Напомним, что Санчес выступает за "нерадзурри" на правах аренды, а права на игрока принадлежат "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: "Интер" готов выкупить Санчеса у "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"

Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов