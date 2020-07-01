Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"

Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко покинул свой пост.

Как сообщает сайт клуба, подготовкой команды к следующим матчам будут заниматься тренер молодежки Николай Ковардаев и Сергей Подпалый, работавший в фарм-клубе "Арсенала", новомосковском "Химике-Арсенале".

Напомним, что ранее "Арсенал" проиграл пять матчей кряду. После 25 туров клуб идет в РПЛ на девятом месте.

Черевченко занимал свой пост с ноября 2018 года.

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