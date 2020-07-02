Тренер "Динамо" высказался о ничье с "Сочи"

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался об игре с "Сочи" (1:1).

"Мы полностью переиграли команду "Сочи", но не справились с другими людьми. Это всё", - заявил Новиков.

Напомним, что "Сочи" вырвал ничью, забив пенальти в компенсированное время.

После 25 туров "Динамо" занимает в РПЛ восьмое место, а "Сочи" - девятое.

Читайте также: Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru