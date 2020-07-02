Тренер "Динамо" высказался о ничье с "Сочи"

Теги динамо москвакирилл новиковфк сочи

Тренер "Динамо" высказался о ничье с "Сочи"

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался об игре с "Сочи" (1:1).

"Мы полностью переиграли команду "Сочи", но не справились с другими людьми. Это всё", - заявил Новиков.

Напомним, что "Сочи" вырвал ничью, забив пенальти в компенсированное время.

После 25 туров "Динамо" занимает в РПЛ восьмое место, а "Сочи" - девятое.

Читайте также: Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 июля

Главные новости дня: 1 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов