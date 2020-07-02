СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

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СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане в ближайшее время станет игроком "Баварии".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, футболист уже заключил с мюнхенским клубом соглашение до 2025 года. Информацию также подтвердил журналист Bild Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, трансфер Сане обойдется "Баварии" примерно в 60 миллионов евро с учетом бонусов. Зарплата игрока составит порядка 17 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне из-за травмы колена Сане принял участие всего в двух матчах.

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