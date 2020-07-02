"Барселона" готова обменять Гризманна на одного из игроков ПСЖ, "Интера" или "Ювентуса"

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может покинуть клуб этим летом.

По сведениям Le10Sport, каталонцы предложили услуги француза "Интеру", ПСЖ и "Ювентусу".

Отмечается, что "Барселона" готова обменять Гризманна на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриана Рабьо.

"Барса" приобрела Гризманна летом 2019 года за 120 миллионов евро.

В этом сезоне Гризманн провел 43 игры, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.

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