"Бавария" в финале Кубка Германии одержала победу над "Байером" (4:2).

Это 17-я победа мюнхенского клуба кряду во всех турнирах. Таким образом, "Бавария" установила рекорд среди немецких команд.

Ранее рекорд принадлежал "Байеру", который в 1978 году выиграл в 16 матчах кряду.

Отметим также, что "Бавария" стала 20-кратным обладателем Кубка Германии.

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