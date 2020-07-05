"Бавария" установила рекорд среди немецких команд

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"Бавария" установила рекорд среди немецких команд

"Бавария" в финале Кубка Германии одержала победу над "Байером" (4:2).

Это 17-я победа мюнхенского клуба кряду во всех турнирах. Таким образом, "Бавария" установила рекорд среди немецких команд.

Ранее рекорд принадлежал "Байеру", который в 1978 году выиграл в 16 матчах кряду.

Отметим также, что "Бавария" стала 20-кратным обладателем Кубка Германии.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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