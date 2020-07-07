"Спартак" предложил Рассказову новый контракт

"Спартак" намерен продлить соглашение с защитником Николаем Рассказовым.

Длительность предложенного контракта не сообщается. Однако известно, что московский клуб готов увеличить игроку зарплату до 3 миллионов рублей в месяц.

Рассказов является воспитанником "Спартака". Действующее соглашение 22-летнего футболиста с клубом истекает летом 2021 года.

В этом сезоне Рассказов провел 20 игр, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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