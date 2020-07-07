"Крылья Советов" разгромили тульский "Арсенал" в матче РПЛ

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"Крылья Советов" разгромили тульский "Арсенал" в матче РПЛ

В рамках 27-го тура РПЛ тульский "Арсенал" разгромно уступил "Крыльям Советов".

"Крылья Советов" по-прежнему занимают 15-е место, а "Арсенал" - десятое.

"Арсенал" Тула - "Крылья Советов" 2:4

Голы: Денисов, 8 - 1:0, Лысцов, 38 - 1:1, Попович, 57 - 1:2, Глушенков, 62 - 1:3, Радоньич, 69 - 1:4, Луценко, 79 - 2:4

"Арсенал" Тула: Шамов, Довбня, Денисов, Беляев, Костадинов (Кангва, 75), Горбатенко (Пантелеев, 87), Ломовицкий, Лесовой (Кангва, 75), Ткачев (Чаушич, 46), Хлусевич, Луценко.

"Крылья Советов": Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов, Комбаров, Тимофеев, Зиньковский (Тюрин, 84), Попович (Антон, 90), Гацкан, Глушенков (Радоньич, 63), Кабутов (Молчанов, 84).

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