"Валенсия" Черышева обыграла "Вальядолид" в матче Примеры

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Вальядолидом".

Благодаря победе "летучие мыши" поднялись на восьмое место. Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 82-й минуте.

"Валенсия" - "Вальядолид" 2:1

Голы: Макси Гомес, 30 - 1:0, Виктор Гарсия, 47 - 1:1, Ли Кан Ин, 89 - 2:1

"Валенсия": Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Флоренци (Васс, 75), Герреро (Черышев, 82), Парехо (Коклен, 64), Гедеш, Кондогбиа, Солер (Ли Кан Ин, 64), Гамейро (Вальехо, 64), Макси Гомес.

"Вальядолид": Масип, Антоньито, Оливас, Начо Мартинес, Хоакин Фернандес, Бен-Арфа (Эрвиас, 59), Кике Перес (Санчес, 84), Вальдо Рубио, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Виктор Гарсия (Сандро Рамирес, 59), Унал (Гвардиола, 59).

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