Кокорин и Мостовой смогут сыграть против "Зенита"

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Кокорин и Мостовой смогут сыграть против "Зенита"

"Зенит" и "Сочи" согласовали участие Александра Кокорина и Андрея Мостового в игре 27-го тура РПЛ.

"Кокорин и Мостовой смогут сыграть против "Зенита". Разрешение получено", - заявил журналист Максим Алланазаров.

Поединок между клубами состоится завтра, 8 июля, в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что права на Кокорина и Мостового принадлежат "Зениту", а за "Сочи" они выступают на правах аренды.

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