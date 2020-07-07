"Зенит" и "Сочи" согласовали участие Александра Кокорина и Андрея Мостового в игре 27-го тура РПЛ.

"Кокорин и Мостовой смогут сыграть против "Зенита". Разрешение получено", - заявил журналист Максим Алланазаров.

Поединок между клубами состоится завтра, 8 июля, в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что права на Кокорина и Мостового принадлежат "Зениту", а за "Сочи" они выступают на правах аренды.

Читайте также: Кокорин отреагировал на чемпионство "Зенита". | http://soccernews.ru