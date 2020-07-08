"Спартак" направил жалобу в РФС касательно слов гендиректора "Зенита" по провокационному видео Дзюбы и Азмуна

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"Спартак" направил жалобу в РФС касательно слов гендиректора "Зенита" по провокационному видео Дзюбы и Азмуна

"Спартак" пожаловался главе комитета по этике РФС Семену Андрееву на слова генерального директора "Зенита" Александра Медведева.

"5 июля 2020 года после победы над "Краснодаром" в раздевалке "Зенита" случился нашумевший и аморальный эпизод с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Будет неправильно вмешиваться в отношения футболистов другого клуба.

Позже генеральный директор "Зенита" Медведев сказал, что эта сцена имеет отношение к предстоящему полуфиналу Кубка России. Данная аналогия представляется мне неуместной, за гранью адекватного чувства юмора.

Такие слова от официальных лиц "Зенита" ставят под сомнение принцип взаимоуважения. Поэтому я прошу комиссию дать оценку словам Медведева с позиции морали и этики", - говорится в заявлении "Спартака".

Напомним, что 19 июля "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой в рамках 1/2 финала Кубка России.

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