"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
Бразильский форвард Вагнер Лав стал игроком "Кайрата".
Казахстанский клуб в своем твиттере объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом на шесть месяцев с возможностью продления.
Отмечается, что Вагнер Лав прилетел в Алма-Ату вместе с семьей и личным поваром. На данный момент ему ищут особняк в предгорьях.
Вагнер Лав наиболее известен по своим выступлениям в ЦСКА с 2004 по 2012 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кызылжар
|26
|58
|2
|Каспий Актау
|26
|56
|3
|Акжайик
|26
|55
|4
|Altay
|26
|53
|5
|Жетысу II
|26
|42
|6
|Maqtaaral
|26
|41
|7
|Спорт Академия Кайрат
|26
|37
|8
|Baykonur
|26
|37
|9
|Akademiya Ontustik
|26
|33
|10
|Kyran
|26
|27
|11
|Болат-АМТ Темиртау
|26
|23
|12
|ФК Экибастузец
|26
|22
|13
|Astana II
|26
|22
|14
|Актобе Жас
|26
|-3