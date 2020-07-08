"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава

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"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава

Бразильский форвард Вагнер Лав стал игроком "Кайрата".

Казахстанский клуб в своем твиттере объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом на шесть месяцев с возможностью продления.

Отмечается, что Вагнер Лав прилетел в Алма-Ату вместе с семьей и личным поваром. На данный момент ему ищут особняк в предгорьях.

Вагнер Лав наиболее известен по своим выступлениям в ЦСКА с 2004 по 2012 год.

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