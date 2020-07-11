Месси побил личный рекорд по голевым передачам в Примере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился ассистом в игре против "Вальядолида" (1:0).

В текущем розыгрыше Примеры аргентинец сделал 20 голевых передач и побил свой личный рекорд по ассистам в чемпионате.

Кроме того, Месси стал первым футболистом за последние 11 лет, которому удалось достичь отметки в 20 ассистов в Примере.

Как сообщает Opta Sports, экс-игрок "Барсы" Хави в сезоне 2008/09 сделал 20 ассистов. Однако по информации Gracenote Sports, Хави в том сезоне отметился 21 результативной передачей.

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