Экс-тренер "Рубина" может возглавить "Валенсию"

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Экс-тренер "Рубина" может возглавить "Валенсию"

"Валенсия" определилась с кандидатурой нового главного тренера.

По сведениям Cadena Ser, "летучие мыши" близки к назначению на этот пост испанца Хавьера Грасии. Официальное подтверждение может быть сделано 20 июля.

Грасия известен по своей работе в "Рубине", "Олимпиакосе", "Альмерии", "Осасуне", "Малаге" и "Уотфорде".

На данный момент и.о. тренера "Валенсии" является Сальвадор Гонсалес Марко. За тур до конца Примеры клуб занимает восьмое место в турнирной таблице.

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