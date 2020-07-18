Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"

"Фламенго" занимается поиском нового тренера на замену Жорже Жезушу.

По сведениям O Globo, руководство клуба заинтересовано в приглашении европейского специалиста.

В шорт-лист "Фламенго" входят Унаи Эмери и Леонарду Жардим. Однако фаворитами являются Марку Силва и Мигель Анхель Рамирес.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии "Фламенго" финишировал на первом месте.

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