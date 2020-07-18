Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"
"Фламенго" занимается поиском нового тренера на замену Жорже Жезушу.
По сведениям O Globo, руководство клуба заинтересовано в приглашении европейского специалиста.
В шорт-лист "Фламенго" входят Унаи Эмери и Леонарду Жардим. Однако фаворитами являются Марку Силва и Мигель Анхель Рамирес.
В минувшем сезоне чемпионата Бразилии "Фламенго" финишировал на первом месте.
Читайте также: "Фламенго" объявил об уходе главного тренера Жезуша. | http://soccernews.ru
главное
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
-
Журналист Егоров оценил вероятность перехода Джикии в "Локомотив"
-
Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей
-
"Спартак" назвал трансферную стоимость Жиго
-
"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова
Лента новостей
-
"Барселона" готова обменять Коутиньо на 21-летнего хавбека "Арсенала"
-
"Кальяри" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лилль" вступил в борьбу за Жиго
-
Бэйл попросил Зидана не вызывать его на матч против "Леганеса"
-
"Зенит" интересуется бразильским защитником
-
"Норвич" проиграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"
-
Болельщики "Спартака" обрисовали Санкт-Петербург аббревиатурой СБГТ, которая совмещает СБГ и ЛГБТ
-
Касорла может перейти в "Аль-Садд" Хави
-
"Валенсия" выставила на продажу капитана команды Парехо. Он готов рассмотреть предложения только пяти клубов
-
"Аталанта" сыграла вничью с "Вероной" и не смогла сместить "Интер" со второго места
-
Принадлежащий "Спартаку" Тимофеев лидирует в этом сезоне РПЛ по совершенным отборам
-
"Ротор" нацелился на защитника "Динамо"
-
Агент Жалолиддинова: "Жасур сильнее Жоау Мариу и будет определять игру "Локомотива"
-
Журналист Егоров оценил вероятность перехода Джикии в "Локомотив"
-
Моуринью - футболистам "Тоттенхэма": "На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых"
-
Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей
-
"Наполи" подпишет Азмуна в случае срыва трансфера Осимхена
-
Центральную улицу Лидса переименуют в честь тренера команды Бьелсы
-
"Спартак" назвал трансферную стоимость Жиго
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20