Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"

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Жардим и Эмери в списке кандидатов на пост тренера "Фламенго"

"Фламенго" занимается поиском нового тренера на замену Жорже Жезушу.

По сведениям O Globo, руководство клуба заинтересовано в приглашении европейского специалиста.

В шорт-лист "Фламенго" входят Унаи Эмери и Леонарду Жардим. Однако фаворитами являются Марку Силва и Мигель Анхель Рамирес.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии "Фламенго" финишировал на первом месте.

Читайте также: "Фламенго" объявил об уходе главного тренера Жезуша. | http://soccernews.ru
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